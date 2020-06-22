ДТП с фургоном спровоцировало пробку на Московском шоссе

Утром 22 июня на Московском шоссе произошло ДТП с участием фургона.

Соответствующая видеозапись появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, фургон получил повреждения.

«Авария на Московском шоссе за светофором в Шушары, где Лента. В сторону Москвы. Пробка от Купчино», — сообщили очевидцы. ДТП произошло недалеко от гипермаркета «Лента».

В результате аварии образовалась пробка по направлению от станции метро «Купчино». По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на Московском шоссе затруднено.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В аварии пострадали два человека.