Гособвинение просит приговорить Серебренникова к шести годам колонии

На заседании Мещанского суда Москвы гособвинение запросило реальные сроки для фигурантов дела «Седьмой студии». Прокурор Михаил Резниченко просит приговорить режиссера Кирилла Серебренников к шести годам колонии и выплате штрафа 800 тыс. рублей.

«Прошу считать вину Серебренникова доказанной и назначить ему в виде наказания реальный срок лишения свободы в виде 6 лет в исправительной колонии общего режима», — приводит «ТАСС» слова прокурора.

Продюсера Алексея Малобродского просят приговорить к пяти годам в колонии со штрафом 300 тыс. рублей. Для Софьи Апфельбаум и Юрия Итина прокурор предлагает наказание в виде 4 лет лишения свободы и штрафа 200 тыс. рублей.

Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в хищении 129 млн рублей на культурном проекте «Платформа».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Москве освободил Кирилла Серебренников из-под домашнего ареста. Режиссеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.