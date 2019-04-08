Серебренникова освободили из-под домашнего ареста

Серебренникова арестовали в 2017 году по делу о хищениях. Фото: instagram @gogolcenter
Серебренникова арестовали в 2017 году по делу о хищениях. Фото: instagram @gogolcenter

Всем троим фигурантам дела меру пресечения заменили на подписку о невыезде.

В Москве режиссера Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста и заменили меру пресечения на подписку о невыезде — такое решение судья огласила 8 апреля. Такое решение касается остальных фигурантов дела — Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.

Подсудимых обвиняют в хищении 133 млн рублей, которые выделили организации “Седьмая Студия” на развитие современного искусства. Свою вину они не признали, кроме бухгалтера организации, которая заключила сделку со следствием.

Кирилла Серебренникова в 2012 году назначили худруком Московского Драматического театра Гоголя, который он переименовал в “Гоголь-центр”. Его арестовали в 2017-ом в Санкт-Петербурге, когда он снимал фильм “Лето”. Задержание вызвало мощный общественный отклик, многие артисты и работники кино и театра вступились за режиссера. Снял фильмы “Ученик”, “Изображая жертву”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что прокуратура настаивала на продлении ареста режиссеру.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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