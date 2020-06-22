В Ленобласти бывший депутат от «Единой России» расстрелял лодку с людьми

В Приозерском районе задержали 35-летнего мужчину, бывшего муниципального депутата от «Единой России» Ильи Русинова, который открыл стрельбу по лодке с людьми.

Инцидент произошел 20 июня на даче в поселке Мельниково на берегу озера Любимовское.

По версии следствия, из неприязни подозреваемый выстрелил в сторону подплывшим на лодке к его дачному участку.

Как сообщили в Следственном комитете по Ленобласти, женщина получила множественные ранения. Ей оказали своевременную медицинскую помощь, женщина осталась жива.

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленинском проспекте в столице в понедельник, 15 июня, произошла перестрелка, в результате которой пострадали трое человек: двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок. По предварительным данным, все произошло после того как сотрудники ГИБДД остановили машину такси, привлекшую их внимание.