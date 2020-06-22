В Москве откроются кафе и рестораны

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал снятие новых ограничений в столице России.

В своем блоге он написал, что 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу.

После трехмесячного перерыва вернутся к работе кафе и рестораны. Также начнут работать фитнес-клубы, бассейны и спортзалы. По Москве-реке начнут ходить речные трамваи. Кроме того, откроются детские сады и библиотеки, а также учреждений социальной защиты. Возобновят работу турагентства. Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в городе позволяет приступить к постепенному снятию ограничений.

По последним данным, число зараженных в столице достигло 215 014 человек, умерли 3617, при этом 136 670 выздоровели. По данным оперштаба по борьбе с пандемией, за прошедшие сутки в России зафиксировано 7 600 новых случая заражения и 95 смертельных случаев. Число зараженных в стране достигло 592 280 человек, 8 206 умерли, при этом выздоровели 344 416 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве число выздоровевших после коронавируса превысило 100 тысяч человек. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за сутки число пациентов, которым удалось побороть болезнь, выросло на 3 тыс. 73.