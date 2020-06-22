На место массового ДТП на КАД прибыли 30 спасателей

На место массового ДТП на КАД прибыли 30 спасателей
Массовое ДТП на КАД. Фото: 78.mchs.gov.ru

Вечером 22 июня в Приморском районе на девятом километре КАД произошло массовое ДТП.

В ГУ МЧС России по Петербургу сообщили о том, что в ДТП попали КамАЗ и пять легковых автомобилей. На место происшествия прибыли 30 спасателей и семь единиц спецтехники. Двое участников ДТП оказались заблокированы. Спасатели вызволяли их из поврежденных автомобилей.

По словам очевидцев, водитель КамАЗа на высокой скорости въехал в легковые автомобили. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек и еще семь пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двое из пострадавших оказались заблокированы. Прибывшие спасатели вызволяли их из разбитых машин. Один из участников аварии скончался от полученных травм.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Количество случаев инфицирования Covid-19 в мире перешагнуло порог в 9 миллионов
По тихому: из Покровской больницы уволили переболевшего коронавирусом ...
На место массового ДТП на КАД прибыли 30 спасателей
Очевидцы рассказали подробности смертельного ДТП на КАД
Стали известны подробности внезапного развода Харламова и Асмус
В массовом ДТП на КАД семеро пострадали, один человек погиб
В Москве откроются кафе и рестораны
Без результатов ЕГЭ: абитуриенты активно подают документы в петербургские вузы