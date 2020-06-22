На место массового ДТП на КАД прибыли 30 спасателей

Вечером 22 июня в Приморском районе на девятом километре КАД произошло массовое ДТП.

В ГУ МЧС России по Петербургу сообщили о том, что в ДТП попали КамАЗ и пять легковых автомобилей. На место происшествия прибыли 30 спасателей и семь единиц спецтехники. Двое участников ДТП оказались заблокированы. Спасатели вызволяли их из поврежденных автомобилей.

По словам очевидцев, водитель КамАЗа на высокой скорости въехал в легковые автомобили. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек и еще семь пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двое из пострадавших оказались заблокированы. Прибывшие спасатели вызволяли их из разбитых машин. Один из участников аварии скончался от полученных травм.