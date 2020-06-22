Участниками смертельного ДТП на КАД стали восемь машин

Участниками смертельного ДТП на КАД стали восемь машин
Массовое ДТП на КАД. Фото: 78.mchs.gov.ru

В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили детали трагического ДТП с «Камазом» на КАД. По последним данным, участниками аварии стали сразу восемь транспортных средств.

Трагедия случилась в понедельник, 22 июня, на десятом километре внутреннего кольца КАД. Там столкнулись большегруз под управлением 30-летнего мужчины, а также автомобили марок Chevrolet, Range Rover, Mazda, Audi, Skoda, Toyota и Mercedes.

Пассажир Chevrolet, 40-летний мужчина, скончался на месте, а водителя госпитализировали у в тяжелом состоянии. Водители Mazda и Range Rover получили травмы средней степени.

По факту аварии со смертельным исходом проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте ДТП, которое произошло на КАД, работали 30 пожарных. Кадры с места аварии опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

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