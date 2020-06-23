Светлана Ходченкова насторожила фанатов болезненной худобой

Светлана Ходченкова продемонстрировала стильный образ для занятий спортом. Актриса похвасталась изящной фигурой, которая насторожила некоторых поклонников.

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала серию снимков с тренировки на свежем воздухе. Звезда позировала в белой футболке, черных велосипедках, а также накинула сверху толстовку.

Фанаты восхитились формами 37-летней актрисы, а также сделали комплимент ее стройным ногам, которые подчеркнул облегающий наряд. Многих при этом озаботила худоба Ходченковой. Они посоветовали устроить пикник, а занятия спортом на некоторое время отложить.

«Вам не бегать надо, а кушать», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ходченкова на пилоне вызвала бурные эмоции звезд. Подписчики восхитились растяжкой актрисы и ее великолепной формой.