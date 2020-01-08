Ходченкова на пилоне вызвала бурные эмоции звезд

Ходченкова на пилоне вызвала бурные эмоции звезд
Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova

Актриса Светлана Ходченкова похвасталась в соцсети своей фигурой после новогодних праздников.

Ходченкова сфотографировалась на пилоне в черном топе, стрингах и сапогах. 36-летняя актриса показала сложный трюк – держалась за шест вниз головой.

«Продолжим отмечать», — кратко подписала снимок звезда в Instagram.

Кадр вызвал бурные эмоции среди коллег и поклонников. Подписчики восхитились растяжкой актрисы и ее великолепной формой.

«Огонь!» — написала Юлия Пересильд.

«Ого!!!» — поразился Сергей Безруков.

Звезда также призналась, что танцы на пилоне даются ей тяжело. Она отметила, что в данном деле необходимо иметь сильные руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ходченковой приписывают роман со Светлоковым.

актриса пилон Светлана Ходченкова
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