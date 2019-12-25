Ходченкова возмущена из-за слухов о романе со Слепаковым и беременности

Актрисе надоело, что каждый раз, когда ее замечают с известным человеком, все начинают строить предположения.

Своим негодованием актриса Светлана Ходченкова поделилась в интервью изданию ОК. Она отметила, что в последнее время про нее ходит много слухов. Действительно – журналисты и поклонники приписывают ей роман с Семеном Слепаковым, а также беременность. Ходченкова не понимает, почему так происходит каждый раз, когда ее увидят со знаменитым человеком. Так, с юмористом они провели премию «Человек года GQ». Актриса заверила, что они с Семеном посмеялись над слухами.

Ходченкова также опровергла информацию о своей беременности.

Напоминаем, что известно об одном браке артистки – она была замужем за Владимиром Яглычем до 2010 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже. Оба актера не склонны раскрывать подробности своей личной жизни.