Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Слухи о романе актрисы Светланы Ходченковой и Семена Слепакова, кажется, подтвердились. Пару застали в Эрмитаже, не скрывающими своих чувств.

Оба актера не склонны раскрывать подробности своей личной жизни. Так, все еще нет информации, развелся ли Семен Слепаков со своей женой Кариной. Об отношениях Ходченковой после развода со своим мужем, которым являлся актер Владимир Яглыч, также почти ничего не известно.

Сведения о романе Ходченковой и Слепакова стали появляться около месяца назад. Пара вместе появилась на премии GQ «Человек года». Актеры приехали отдельно, однако позировали фотографам и вручали премию лучшему ресторатору вдвоем. По последней информации звезды были замечены в Эрмитаже целующимися. О видеосвидетельстве, которые прислали журналистам, сообщает «Московский комсомолец».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пользователи Сети негативно отнеслись к шуткам Слепакова.