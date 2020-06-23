Причиной медленного угасания пандемии коронавируса являются скептики

Халатность по отношению к безопасности и здоровью, как собственным, так и окружающих, обеспечивает "толстый и длинный хвост угасания эпидемии", передает специалист. Фото: pixabay.com

Халатность по отношению к безопасности и здоровью, как собственным, так и окружающих, обеспечивает "толстый и длинный хвост угасания эпидемии", передает специалист. Фото: pixabay.com

Эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что пандемия коронавирусной инфекции продолжает находиться в активной фазе из-за людей, не верящих в опасность COVID-19.

Из-за несоблюдения социального дистанцирование и мер индивидуальной защиты постоянно возникают новые очаги заражения, уверен специалист по статистике и моделированию. Согласно актуальным опросам, 30% населения России скептически настроены по отношению к угрозе коронавируса, передают РИА Новости.

Тавадян подчеркнул, что добросовестное соблюдение карантина до разработки вакцины могло бы значительно снизить число зараженных и погибших от COVID-19. Однако в сложившихся условиях, считает эксперт, плато может продержаться несколько месяцев — до достижения критической массы, как это было в столице, либо до изобретения вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему широкое применение антибиотиков может обернуться опасностью при лечении COVID-19.