Ученые объяснили, чем могут быть опасны антибиотики при коронавирусе

Ученые объяснили, чем могут быть опасны антибиотики при коронавирусе
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус ранее уже отмечал, что пандемия коронавируса спровоцировала более широкое применение антибиотиков, что в итоге может привести к росту числа бактерий, устойчивых к данным лекарствам. Это грозит всплеском смертности от различных инфекций помимо коронавируса. Фото: pixabay.com

Американские специалисты считают, что широкое использование антибиотиков, возможно, является причиной бактериальной резистентности при лечении коронавирусной инфекции.

Исследователи Центра Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов выявили, что в большинстве случаев пациентам с COVID-19 медики назначают антибиотики в целях предотвращения развития бактериальных инфекций, которые могут вызвать осложнения.

В частности, врачи стараются предупредить появление внебольничной пневмонии, инфекции кровотока и мочевыводящих путей, передает «Ридус». По последним исследованиям, половина погибших от коронавируса имели какие-то из вышеперечисленных заболеваний. Их лечение осложняется устойчивостью к применяемым антибиотиков у некоторых пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что международная группа ученых обнаружила в ледниках гор Тибета 28 неизвестных науке вирусов.

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