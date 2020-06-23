Ученые объяснили, чем могут быть опасны антибиотики при коронавирусе

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус ранее уже отмечал, что пандемия коронавируса спровоцировала более широкое применение антибиотиков, что в итоге может привести к росту числа бактерий, устойчивых к данным лекарствам. Это грозит всплеском смертности от различных инфекций помимо коронавируса. Фото: pixabay.com