Японский суперкомпьютер «Фугаку» признали самым быстрым в мире

Пока "Фугаку" используется лишь частично, в том числе для разработок, связанных с созданием различных препаратов против нового коронавируса. Фото: pixabay.com

Пока "Фугаку" используется лишь частично, в том числе для разработок, связанных с созданием различных препаратов против нового коронавируса. Фото: pixabay.com

Специалисты корпорации Fujitsu на базе государственного Института естественных наук в Японии создали супермкомпьютер «Фугаку», признанный самым быстрым в мире на сегодняшний день.

«Фугаку» также признали лучшим в использовании в сфере промышленности, искусственного интеллекта и при анализе больших цифр, передают в агентстве Kyodo вердикт специалистов проектов «Топ-500», определяющих лучшие и мощнейшие компьютерные разработки планеты.

Японский суперкомпьютер способен на более чем 415 квадриллионов вычислений в секунду, что почти в три раза быстрее предыдущего лидера рейтинга «Топ-500», суперкомпьютера Summit, созданного американскими учеными из штата Теннеси. В полном масштабе «Фугаку», предположительно, начнут использовать со следующего года, пока его мощности расходуются в частичном объеме.

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