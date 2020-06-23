Японский суперкомпьютер «Фугаку» признали самым быстрым в мире

Специалисты корпорации Fujitsu на базе государственного Института естественных наук в Японии создали супермкомпьютер «Фугаку», признанный самым быстрым в мире на сегодняшний день.
«Фугаку» также признали лучшим в использовании в сфере промышленности, искусственного интеллекта и при анализе больших цифр, передают в агентстве Kyodo вердикт специалистов проектов «Топ-500», определяющих лучшие и мощнейшие компьютерные разработки планеты.
Японский суперкомпьютер способен на более чем 415 квадриллионов вычислений в секунду, что почти в три раза быстрее предыдущего лидера рейтинга «Топ-500», суперкомпьютера Summit, созданного американскими учеными из штата Теннеси. В полном масштабе «Фугаку», предположительно, начнут использовать со следующего года, пока его мощности расходуются в частичном объеме.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами может привести к маразму и депрессии.