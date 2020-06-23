Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней

Коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться живым до 25 дней при попадании в речную воду, выяснила группа ученых из Польши и Великобритании.
Специалисты изучили продолжительность жизни клеток коронавируса в речных водоемах при условии наличия в них сточных вод. Кроме того, эксперты оценили риск заражения в случае контакта человека с водой, в которой находится опасная инфекция.
Оказалось, что опасность для человеческого организма представляет вода, в которой концентрация вируса превышает 100 частиц на 100 миллилитров воды. В частности, это означает высокую угрозу заражения для стран с низким объемом потребления питьевой воды и большим количеством инфицированных. Отметим, что клетки вируса лучше сохраняются в холодной воде.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов, быстрее справиться с пандемией коронавируса мешают скептики.