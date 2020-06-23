«Водоканал Петербурга» испытывает новый способ борьбы с неприятными запахами в городе

&#171;Водоканал Петербурга&#187; испытывает новый способ борьбы с неприятными запахами в городе
Сроки введения новых фильтров в эксплуатацию не уточняются. Фото: Baltphoto

Водоканал Северной столицы применит новые технологии для очистки воздуха на канализационных насосных станциях, чтобы избавить петербуржцев от неприятных запахов.

Эффективность новых фильтров по данным проведенных испытаний составляет 99%. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в пресс-службе предприятия. На данный момент «Водоканал» полностью готов использовать разработку адсорбционной газоочистки, доказавшую не только эффективность борьбы с запахами, но и экономическую целесообразность.

В ГУПе отмечают, что фильтры созданы отечественными производителями. Они обеспечивают высокую степень очистки атмосферы от сероводорода и других летучих органических соединений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в комитете по природопользованию нашли причину неприятного запаха в Малоохтинском парке.

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