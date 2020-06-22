Стала известна причина неприятного запаха в Малоохтинском парке

Пруд в Малоохтинском парке. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Пруд в Малоохтинском парке. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Жители Красногвардейского района жалуются на неприятный запах в Малоохтинском парке.

Местные жители считают, что источником является небольшой пруд, куда, как они полагают, сбрасывают сточные воды.

Сотрудники комитета по природопользованию провели проверку и не обнаружили незаконных сбросов в воды пруда в Малоохтинском парке. Они заявили, что акватория чистая, а сбросов не обнаружено.

Специалисты отметили, что необычный запах появился под влиянием повышенных температур. В пруду происходит цветение воды и развиваются сине-зелёные водоросли, сообщили в пресс-службе Комитета.

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