Стала известна причина неприятного запаха в Малоохтинском парке

Жители Красногвардейского района жалуются на неприятный запах в Малоохтинском парке.
Местные жители считают, что источником является небольшой пруд, куда, как они полагают, сбрасывают сточные воды.
Сотрудники комитета по природопользованию провели проверку и не обнаружили незаконных сбросов в воды пруда в Малоохтинском парке. Они заявили, что акватория чистая, а сбросов не обнаружено.
Специалисты отметили, что необычный запах появился под влиянием повышенных температур. В пруду происходит цветение воды и развиваются сине-зелёные водоросли, сообщили в пресс-службе Комитета.
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