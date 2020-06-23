Выкопанный в Сясьстрое снаряд взорвался в руках «черного копателя»

В Волховском районе Ленобласти местный житель получил тяжелые травмы, когда разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в понедельник вечером, 22 июня, на территории строящегося дачного участка. Медики Сясьстроя госпитализировали 59-летнего мужчину с минно-взрывной травмой головы, брюшной клетки, рук и ног, а также ожогами 25% туловища. Он находится в тяжелом состоянии и пока не может ответить на вопросы правоохранителей.

На месте ЧП стражи порядка установили, что взрыв произошел, когда мужчина разбирал снаряд времен войны. Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии заберут снаряд для утилизации. Место происшествия оцепили.

Известно, что пострадавший не раз нелегально искал боеприпасы на территории Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сертолово в гараже нашли крупный тайник с оружием и боеприпасами.