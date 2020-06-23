Во время раскопок у Стоунхенджа найден древний памятник

Во время раскопок у Стоунхенджа найден древний памятник
Шахты были найдены рядом со Стоунхенджем. Фото: pixabay

Группа археологов провела раскопки в нескольких километрах от всем известного Стоунхенджа и наткнулась на неолитическую подземную структуру.

Об этом сообщает The Guardian, доисторический памятник найден в трех километрах от Стоунхенджа в английском графстве Уилтшир. Находка представляет собой более двадцати шахт, шириной примерно десять метров и глубиной около пяти метров. Они расположены по окружности диаметром около двух километров.

Эти шахты находятся рядом с поселением Даррингтон-Уоллс, построенном в каменном веке. Археологи предполагают, что сооружения были вырыты около 4500 тысяч лет назад, примерно в то же время, когда появилось поселение. Отметим, что Стоунхендж был также создан в эпоху неолита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологи нашли старинную часовню под свалкой в Петербурге.

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Во время раскопок у Стоунхенджа найден древний памятник
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