В Смольном рассказали, как будут работать санатории после COVID-19

В Петербурге подготовили стандарты безопасности для санитарно-курортных учреждений. Отметим, что сейчас в городе работаю около 40 санаториев.

О новых правилах работы санаториев рассказали в комитете по развитию туризма. Так, теперь санатории будут принимать только тех отдыхающих, у которых есть справка об отсутствии коронавируса. При этом справка должна быть выдана не позднее, чем за два дня до заселения. Также отдыхающим придется предоставить информацию о том, контактировал ли он с вероятным инфицированным за последние 14 дней. Кроме того, человек не сможет попасть в учреждение без направления на основании медкомиссии.

Напомним, что 22 июня в городе открылись санатории для тех, кто нуждается в пребывании в них по медпоказаниям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 22 июня вернутся к работе каршеринги и санатории.