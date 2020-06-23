Петербургскую контрольно-счетную палату возглавил Константин Желудков

За его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает телеканал 78. Новым главой петербургской контрольно-счетной палаты назначили Константина Желудков. За пост боролся также Юрий Шутов, но в итоге депутаты поддержали Желудкова – за него проголосовали 37 депутатов, а за Шутова всего трое.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поблагодарил экс-главу КСП Вадима Лопатникова и пожелал удачи нынешнему. Сам Желудков понадеялся, что с его приходом на должность дела пойдут еще лучше и что все сотрудники палаты будут исправно выполнять свои обязанности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что комитет по внешним связям Ленобласти возглавил Олег Коновалов. Некоторое время Коновалов занимался переводами с арабского, пока в 1998 году не стал сотрудником Торгового представительства РФ в Египте. В 2003 году Коновалов поступил на службу в МИД РФ, где до настоящего времени занимал различные должности.