Комитет по внешним связям Ленобласти возглавил Олег Коновалов

Экс-сотрудник Министерства иностранных дел Олег Коновалов занял пост председателя Комитета по внешним связям Ленинградской области.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко, сообщают в пятницу, 13 марта, в пресс-службе областного правительства. Новый начальник Комитета по внешним связям родился 23 апреля 1959 года и является выпускником государственного университета имени Жданова (ныне СПбГУ) по специальности востоковед-филолог.

Некоторое время Коновалов занимался переводами с арабского, пока в 1998 году не стал сотрудником Торгового представительства РФ в Египте. В 2003 году Коновалов поступил на службу в МИД РФ, где до настоящего времени занимал различные должности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главным врачом Боткинской больницы стал Денис Гусев, ранее возглавлявший Центр по профилактике и борьбы со СПИДом.