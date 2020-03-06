Главным врачом больницы Боткина назначили Дениса Гусева

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев. Фото: СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев. Фото: СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Главным врачом клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина назначен Денис Гусев. Нового руководителя главам структурных подразделений представил вице-губератор Петербурга Олег Эргашев.

Прежде Денис Гусев занимал должность главного врача СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», уточнили в Администрации Петербурга.

Денис Гусев окончил Военно-медицинскую академию им.С.М. Кирова. С 2015 возглавлял городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В 2016 году стал главным внештатным специалистом городского комитета по здравоохранению по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Напомним, главного врача больницы имени Боткина Алексея Яковлева уволили в феврале 2020 года. Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, решение это было связано с системными нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении.