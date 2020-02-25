Увольнение главврача больницы Боткина не связано с побегом пациентов

Увольнение главврача больницы Боткина не связано с побегом пациентов
Бывший главный врач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Алексей Яковлев. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Увольнение главного врача петербургской инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева произошло не из-за сбежавших пациентов, которые находились на карантине из-за подозрений на коронавирус.

Как сообщили председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец во время заседания городского правительства 25 февраля, причиной увольнения главврача стали системные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в Боткинской больнице.

По словам петербургского губернатора Александра Беглова, законодательство, касаемое этой ситуации, несовершенно, а также, что в городе принимаются различные мер по противодействию коронавирусу, к которым горожане должны отнестись с пониманием. Беглов также отметил, что все действия властей направлены на сохранение безопасности в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы создали петицию, чтобы защитить уволенного главврача больницы Боткина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больница боткина главврач новости спб увольнение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Оранжерею» в Петергофе арендовали за рубль
МКБ предлагает проезд в метро за 1 рубль
Строительство дороги из Краснодара в Крым обойдется в 100 млрд рублей
«Повезло»: на КАД грузовик зацепил стоящую «ГАЗель» и ...
Возле воинской части в Выборге обнаружили мумию человека, погибшего полгода назад
В Петербурге пьяный подросток попал в ДТП на машине друга и отправился в полицию
Увольнение главврача больницы Боткина не связано с побегом пациентов
Американские сенаторы настаивают на дополнительных санкциях в отношении России