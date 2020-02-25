Увольнение главврача больницы Боткина не связано с побегом пациентов

Увольнение главного врача петербургской инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева произошло не из-за сбежавших пациентов, которые находились на карантине из-за подозрений на коронавирус.

Как сообщили председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец во время заседания городского правительства 25 февраля, причиной увольнения главврача стали системные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в Боткинской больнице.

По словам петербургского губернатора Александра Беглова, законодательство, касаемое этой ситуации, несовершенно, а также, что в городе принимаются различные мер по противодействию коронавирусу, к которым горожане должны отнестись с пониманием. Беглов также отметил, что все действия властей направлены на сохранение безопасности в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы создали петицию, чтобы защитить уволенного главврача больницы Боткина.