На Передовиков задержали пьяного мужчину с ножом

Гражданин размахивал острым предметом, пока шел по улице.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает пресс-служба УВО. Странного мужчину заметили на улице Передовиков – он шел по городу в 10 часов утра и размахивал ножом. О нем сотрудникам Росгвардии рассказали подростки – они отметили, что катались на скейтбордах, когда увидели пьяного гражданина с острым предметом.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на информацию и задержали хулигана. Мужчину передали в отдел полиции, нож изъят. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заступившийся за девушку москвич получил ножевое ранение. Правоохранители открыли уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас стражи порядка разыскивают остальных участников потасовки для последующего задержания.