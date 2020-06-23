В Петербурге задержали мужчину, который украл полсотни поддонов

Гражданина поймали в момент совершения преступления.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает пресс-служба УВО. Все случилось ночью в понедельник в Красногвардейском районе. Мужчина пытался вывезти 50 деревянных поддонов из гипермаркета на проспекте Косыгина. По предварительным данным, он заехал на служебную территорию, но выехать оттуда без проблем не смог из-за отсутствия документов.

Гражданин не смог покинуть объект, на место вызвали сотрудников Росгвардии. Подозреваемый в краже был задержан и передан полицейским. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержаны подозреваемые в краже камеры видеонаблюдения. Консьерж одного из домов на улице Белы Куна увидел, как двое злоумышленников похитили камеру видеонаблюдения, установленную в парадной здания, а потом скрылись с места происшествия.