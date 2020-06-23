РФС накажет фанатов ЦСКА, которые оскорбляли Малкома

РФС накажет фанатов ЦСКА, которые оскорбляли Малкома
Малком перешел в "Зенит" в августе 2019 года. Фото: "Зенит"

Нельзя терпеть дискриминацию, считают эксперты.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает портал «Рейтинг Букмекеров». Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что болельщики ЦСКА, которые оскорбили игрока «Зенита» Малкома, должны быть наказаны. Он убежден, что нельзя допускать дискриминационных оскорблений из-за расы. Смертин подчеркнул, что согласен с решение КДК оштрафовать московский клуб на 100 тысяч рублей.

Эксперт рад, что далеко не все футбольные фанаты поддержали происходящее – они тоже возмущены случившемся.

«Клуб проводит последние годы большую работу по борьбе с проявлениями дискриминации, что в РФС не раз отмечали, и мы уверены, что данные лица понесут персональную ответственность», — сказал Смертин.

Напоминаем, что матч ЦСКА и «Зенита» состоялся 20 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч «Сочи» — «Ростов» не будет переигран.

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