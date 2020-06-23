Сын Боярского ответил на слова об «изможденном» виде артиста

Сын Боярского ответил на слова об &#171;изможденном&#187; виде артиста
Боярский напугал поклонников. Фото: скриншот видео instagram.com

Он отметил, что актер всегда был стройным.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем рассказал сын актера Михаила Боярского Сергей в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Он отметил, что многие считают, будто артист болен, но это не так. Сергей подчеркнул, что Боярский всегда был худым и поджарым. Несмотря на это, актер находится в прекрасной физической форме и имеет силы на то, чтобы заниматься дачей и стричь траву. Поэтому переживать о здоровье Боярского поклонникам не стоит. Сергей рассказал, что отец частенько ведет себя необдуманно, поэтому за ним приглядывают родные и близкие.

«Он однажды сломал пятку, упал со стремянки. Хромал потом несколько лет. Сейчас, конечно, успокоился. Кстати, моя сестра приехала на дачу со своим мужем. Присмотрят за ним»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что радужный BMW занял парковочное место Боярского в центре Петербурга.

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Сын Боярского ответил на слова об «изможденном» виде артиста
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