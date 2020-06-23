Сын Боярского ответил на слова об «изможденном» виде артиста

Он отметил, что актер всегда был стройным.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем рассказал сын актера Михаила Боярского Сергей в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Он отметил, что многие считают, будто артист болен, но это не так. Сергей подчеркнул, что Боярский всегда был худым и поджарым. Несмотря на это, актер находится в прекрасной физической форме и имеет силы на то, чтобы заниматься дачей и стричь траву. Поэтому переживать о здоровье Боярского поклонникам не стоит. Сергей рассказал, что отец частенько ведет себя необдуманно, поэтому за ним приглядывают родные и близкие.

«Он однажды сломал пятку, упал со стремянки. Хромал потом несколько лет. Сейчас, конечно, успокоился. Кстати, моя сестра приехала на дачу со своим мужем. Присмотрят за ним»,

— заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что радужный BMW занял парковочное место Боярского в центре Петербурга.