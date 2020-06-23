«Стандартная встреча»: Chevrolet и Kia столкнулись не поделили перекресток Яхтенной и Оптиков

&#171;Стандартная встреча&#187;: Chevrolet и Kia столкнулись не поделили перекресток Яхтенной и Оптиков
Машины столкнулись на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке улиц Яхтенной и Оптиков столкнулись два легковых автомобиля. Машины встали посреди проезжей части.

Авария случилась во вторник, 23 июня. Кадрами с места дорожного инцидента очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Стандартная встреча», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что на указанном участке произошло лобовое столкновение. Водители уже выставили знак аварийной остановки. Информация об их состоянии не приводится.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Audi не поместилась перед ГАЗелью на перекрестке Правды и Разъезжей. Водитель не рассчитал габариты легкового авто.

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