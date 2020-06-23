На улице Передовиков водитель легковушки сбил мотоциклиста

На улице Передовиков водитель легковушки сбил мотоциклиста
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга сбили мотоциклиста. Он жив, на месте работают экстренные службы.

Авария случилась сегодня вечером, 23 июня, во двор дома №13 по улице Передовиков. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Мотоцикл не поделил дорогу с легковым автомобилем красного цвета. В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта, данных о его состоянии нет.

О других пострадавших не сообщается, причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП в Гатчинском районе пострадали женщина и три ребенка. Их доставили в ближайшее медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

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На улице Передовиков водитель легковушки сбил мотоциклиста
В ДТП в Гатчинском районе пострадали женщина и три ребенка
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