В ДТП в Гатчинском районе пострадали трое детей

В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло на 12-м километре автодороги Северский — Дружная горка – Куровицы. Водитель, который находился за рулем автомобиля Daewoo Matiz выехал на встречную полосу движения и врезался с Ford Focus.

В результате ДТП пострадали пассажиры Daewoo – женщина и трое детей. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Самого водителя ищут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В аварии пострадали два человека.