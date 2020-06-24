В ДТП в Гатчинском районе пострадали трое детей

В ДТП в Гатчинском районе пострадали трое детей
Пострадавших доставили в больницу. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло на 12-м километре автодороги Северский — Дружная горка – Куровицы. Водитель, который находился за рулем автомобиля Daewoo Matiz выехал на встречную полосу движения и врезался с Ford Focus.

В результате ДТП пострадали пассажиры Daewoo – женщина и трое детей. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Самого водителя ищут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В аварии пострадали два человека.

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