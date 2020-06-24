В день Парада Победы в Петербурге зажгли Ростральные колонны

Сегодня, 24 июня, фонари колонн зажглись по случаю мероприятий, связанных с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Огонь начал гореть уже в 9 утра.

Парад прошел на Дворцовой площади. Всего в нем было задействовано 4500 тысячи военнослужащих. В воздух поднималась военная авиация, а по земле прошла боевая техника. В том числе и всемирно известный танк Т-34.

Обратился к жителям города и губернатор Александр Беглов. В своей речи он подчеркнул как важно помнить о войне и героях, отдавших жизнь за Родину.

На Параде присутствовало 220 ветеранов. Сообщается, что для них была обеспечена полная безопасность, согласно всем предписаниям Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади проходит Парад Победы. Торжество началось ровно в 10:00 с минуты молчания.