На Дворцовой площади проходит Парад Победы

Мероприятие началось ровно в 10:00 с минуты молчания. Присутствующие граждане почтили память героев Великой Отечественной войны, которые отдали жизнь за свою родную землю.

По главной городской площади пронесли знамя Победы и флаг России.

На Параде присутствуют ветераны. Для них обеспечили все необходимые условия с учетом нынешней эпидемиологической обстановки. Почетными гостями стали и медики, которые сейчас стоят на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, мероприятие было перенесено с 9 мая на 24 июня не случайно. Ведь именно ровно 75 лет назад на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы, в котором участвовали герои войны, которым удалось вернуться домой.

Большой вклад в Победу внес Ленинград. Планам немецких войск по захвату города не суждено было сбыться. А Блокада, затянувшаяся на страшные 900 дней, была прорвана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Парад Победы в Петербурге начнется в 10:00.