В Петербурге мужчина ранил девушку-подростка иглой от шприца

В Петербурге мужчина ранил девушку-подростка иглой от шприца
Полиция ищет мужчину. Фото: Baltphoto

Пострадавшая была вынуждена обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Все произошло 23 июня в Невском районе. Согласно имеющейся информации, девушка в дневное время прогуливалась во дворе на Караваевской улице, в этот момент мимо проходил неизвестный мужчина, который бросил шприц в сторону 14-летнего подростка. Игла попала в ногу. Об этом сообщают «Невские новости».

Врачи зафиксировали незначительное ранение и обработали его. Родители девушки обратились в полицию. Правоохранители уже начали поиски злоумышленника.

Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заступившийся за девушку москвич получил ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело. Мужчина хотел помочь незнакомой девушке, но пострадал сам. Остальных участников драки разыскивает полиция.

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