После парада Беглов спел с ветеранами и пообщался с жителями Петербурга

На параде губернатор был без маски, но затем надел её. Фото: gov.spb.ru

На параде губернатор был без маски, но затем надел её. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после завершения праздничного парада Победы, прошедшего на Дворцовой площади, спел фронтовые песни с ветеранами ВОВ и пообщался с горожанами.

В частности, глава Северной столицы исполнил с фронтовиками песню военных лет «В землянке». Импровизированному хору аккомпанировали на аккордеоне, передают журналисты Пула 78, которые рассказывают о деятельности губернатора Петербурга.

Отметим, что при взаимодействии с людьми Беглов соблюдал все необходимые меры предосторожности, однако на самом торжестве присутствовал без защитной маски. Тем не менее, все гости парада рассаживались с соблюдением социальной дистанции. Им также предоставили возможность дезинфекции рук, а всю территорию перед началом мероприятия подвергли тщательной обработке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге зажглись огни Ростральных колонн.