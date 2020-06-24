Путин наградил петербургских ученых за создание лекарств от рака

Путин вручил награды двоим представителям "Биокада", которые, в свою очередь, разделили их с коллегой. Фото: kremlin.ru

Путин вручил награды двоим представителям "Биокада", которые, в свою очередь, разделили их с коллегой. Фото: kremlin.ru

В среду, 24 июня, глава Российской Федерации Владимир Путин наградил ученых из Петербурга за создание препаратов на основе моноклональных антител для борьбы с раком и аутоиммунными заболеваниями.

Государственных наград удостоились специалисты ЗАО «Биокад», о чем сообщается на официальном сайте Кремля. В частности, знаки отличия получили генеральный директор компании Дмитрий Морозов и руководитель департамента биохимии Татьяна Черновская.

Ученые решили разделить награду с исполняющим обязанности научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством РАН Андреем Улитиным. При его содействии выдающиеся специалисты смогли разработать уникальный комплекс моноклональных антител, использование которых может успешно бороться с злокачественными опухолями и аутоиммунными болезнями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению ученых, широкое употребление антибиотиков может сыграть злую шутку при заражении коронавирусом.