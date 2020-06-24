Кокорин дал Ефремову несколько советов «по выживанию» в тюрьме

Кокорин дал Ефремову несколько советов &#171;по выживанию&#187; в тюрьме
Александр Кокорин дал Ефремову несколько советов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Отсидевший тюремный срок футболист Александр Кокорин рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова, если того посадят в тюрьму.

Как сообщает «Комсомольская правда», форвард «Сочи» пожелал актеру терпения и выразил надежду на то, что тому все-таки удастся избежать тюремного срока. По словам Кокорина, если Ефремова все же посадят, то изначально осужденные не будут относиться к нему негативно.

«Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно?» — сказал спортсмен.

Кокорин отметил, что для того, чтобы добиться условно-досрочного освобождения, Ефремову придется трудиться и соблюдать все правила и порядок. Это поможет артисту наладить отношения с другими осужденными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Ефремова отберут водительские права после смертельного ДТП.

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