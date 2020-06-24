Два мотоциклиста угодили в ДТП с легковушкой в Невском районе

Сегодня вечером, 24 июня, в Северной столице произошло ДТП, участниками которого стали два мотоциклиста и легковой автомобиль.

Об это сообщают петербуржцы, ставшие очевидцами аварии, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Все произошло на пересечении улиц Ивановской и Бабушкина в Невском районе города. По словам горожан, водитель иномарки проехал на красный свет и оказался на перекрестке в тот момент, когда там ехали три мотоциклиста. Столкновения избежать не удалось: машина сбила двоих мотоциклистов, один из них даже проехался по капоту.

Серьезных травм избежать удалось — после столкновения мотоциклисты встали на ноги. Очевидцы пишут, что этот перекресток очень опасный, на нем регулярно случаются ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет.