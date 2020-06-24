Принц Гарри тайно вернулся в Лондон, оставив жену и сына в США

Принца Гарри заметили в аэропортах Лос-Анджелеса и Лондона. При этом Меган Маркл с ним не было.

О тайной поездке герцога на родину сообщает немецкий журнал Gala. В минувшие выходные принц Гарри пересек Атлантику на частном самолете. Внук королевы Елизаветы II вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса и приземлился в аэропорту Фарнборо, что рядом с Лондоном. Его сопровождали два охранника. По словам инсайдера, принц вернулся в Англию без Меган Маркл и сына Арчи.

Источник рассказал, что с собой у принца было не много вещей. Судя по всему, путешествие на родину будет коротким.

Журналисты предположили, что член королевской семьи прибыл в Лондон, чтобы решить проблему с документами. Дело в том, что с момента переезда в США прошло больше 90 дней — это значит, что Гарри больше не может оставаться в чужой стране с туристической визой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меган Маркл и принц Гарри снова переехали.