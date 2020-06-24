Ефремов продает особняк в Юрмале из-за нехватки денег

Ефремов продает особняк в Юрмале из-за нехватки денег
Михаил Ефремов продает дом. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

У актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, начались трудности с финансами, в связи с чем он решил продать дом в Прибалтике.

Как сообщает «Комсомольская правда», артист выставил на продажу один из своих особняков в Юрмале. За него он просит 50 миллионов рублей. Сейчас за домами присматривают их бывшие собственники, которым Ефремов платит деньги за ведение хозяйства.

Часть выручки он планирует отдать в качестве компенсации родным погибшего в аварии Сергея Захарова. Остальные деньги получат супруга и дети актера, чтобы им было на что жить, если Ефремова посадят в тюрьму.

По данным издания, Ефремов владеет имуществом на общую сумму в 500 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Ефремова отберут водительские права после смертельного ДТП.

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