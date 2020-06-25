На дне Марианской впадины обнаружили ртутное загрязнение

Группа французских и китайских экологов нашли в образцах грунта и воды, полученных со дна Марианской впадины, следы токсичной метилированной ртути в значительных количествах.

Это свидетельствует о том, что следы человеческой деятельности добрались даже до самой глубоководной точки планеты. Ранее ученым доводилось находить следы этого соединения лишь на небольшой глубине Мирового океана. Оказалось, что обитатели малоизученных глубинных вод также подвержены губительному влиянию человека.

Метилированная ртуть является особо опасной из-за своей способности легко проникать в организм, чистая ртуть, к примеру, химически малоактивна. Специалисты пришли к выводу, что токсичное соединение быстро оседает на дне и скапливается там, а на приповерхностных слоях воды находят лишь остаточные явления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Индийском океане нашли возможное зарождение нового континента.