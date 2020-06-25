В Индийском океане зарождается новый континент

Тем не менее, могут потребоваться многие века на окончательное формирование континента. Фото: pixabay.com

Тем не менее, могут потребоваться многие века на окончательное формирование континента. Фото: pixabay.com

Группа геологов из Франции и Австралии изучила архипелаг Кергелен, расположенный в Индийском океана, и пришла к выводу, что там формируется новая земля.

Ранее ученые предполагали, что новые континентальные площади не могут появляться на территории океанических плато, однако последние открытия геологов доказывают обратное. Островной архипелаг Кергелен является, на самом деле, вершинами затихших вулканов. Поверхность островов образована мощным потоком лавы.

Сила извержения поспособствовала образованию более толстой коры, чем обычная океанская. Изучив представленные на архипелаге породы, специалисты нашли в них магматическое внедрение сиенитов — пород гранитов. Такие внедрения до этого встречались лишь на континентах. В связи с открытием ученые пришли к выводу, что на этом месте может формироваться новый континент.

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