Первый поезд из Петербурга приехал в Мурманск после обрушения моста

Первый поезд из Петербурга приехал в Мурманск после обрушения моста
Поезда из Петербурга начали ходить до Москвы. Фото: Pixabay

В Мурманске встретили поезд с пассажирами из Петербурга, который первым проехал по новому железнодорожному полотну, идущему в обход обрушившегося моста через реку Кола.

Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Пассажиры поезда Петербург — Мурманск вышли на конечной станции вечером в среду, 24 июня. В обратный путь он отправится сегодня вечером, 25 июня.

В ОЖД отметили, что поезда, следующие по маршруту Мурманск — Петербург отправляются со станции «Мурманск», и на нее же прибывают. При этом остальные пассажирские поезда по-прежнему отправляются и прибывают на станцию «Выходной». В Мурманск также ходят пассажирские автобусы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурманской области рухнул железнодорожный мост. По нему проходила единственная ветка, которая связывала Мурманск с остальной частью России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мурманск обрушение моста петербург поезд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Любитель скорости пытался оторваться от полиции на проспекте Обуховской Обороны
«Неадекват» атаковал автобус на Московском и напал на водителя, ...
Первый поезд из Петербурга приехал в Мурманск после обрушения моста
В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию
Врач рассказал о неожиданной пользе масочного режима для аллергиков
До конца июня жителей России ждут погодные аномалии
В четверг в Ленобласти ждут жару до +31 градуса
Автомобили Lada растут в цене вдвое быстрее иномарок