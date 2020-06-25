Первый поезд из Петербурга приехал в Мурманск после обрушения моста

В Мурманске встретили поезд с пассажирами из Петербурга, который первым проехал по новому железнодорожному полотну, идущему в обход обрушившегося моста через реку Кола.

Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Пассажиры поезда Петербург — Мурманск вышли на конечной станции вечером в среду, 24 июня. В обратный путь он отправится сегодня вечером, 25 июня.

В ОЖД отметили, что поезда, следующие по маршруту Мурманск — Петербург отправляются со станции «Мурманск», и на нее же прибывают. При этом остальные пассажирские поезда по-прежнему отправляются и прибывают на станцию «Выходной». В Мурманск также ходят пассажирские автобусы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурманской области рухнул железнодорожный мост. По нему проходила единственная ветка, которая связывала Мурманск с остальной частью России.