В Петербурге за полгода на 30% рухнуло автопроизводство

В Петербурге за полгода на 30% рухнуло автопроизводство
Общий объем продаж «петербургских» автомобилей по итогам пяти отчетных месяцев сократился в годовом выражении на 22%, при этом у двух моделей – Toyota RAV4 и Nissan Murano – продажи и вовсе выросли. Фото: pixabay.com

За пять месяцев текущего года крупнейшие автомобильные предприятия Петербурга, — Hyundai, Nissan и Toyota, — выпустили с конвейеров 110,9 тысяч легковых автомобилей — на треть меньше, чем в прошлом году.

По итогам последнего весеннего месяца показатели даже печальнее — объем производства снизился на 44% и составил всего 16,3 тысяч автомобилей. Такими данными поделились эксперты агентства «Auto-Dealer-СПб». На сегодняшний день это самые низкие цифры за четыре года, лишь в июле 2016-го были зафиксированы аналогичные показатели.

При этом семь моделей, выпускаемых заводами Северной столицы, вошли в двадцатку наиболее популярных автомобилей у россиян за январь-май 2020 года. Таковыми являются KIA Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Toyota Camry и Nissan Qashqai.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что модели отечественного автопрома дорожают активнее иномарок.

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