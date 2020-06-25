В Кремле ответили на вопрос об открытии российских границ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не решил, когда будут открыты российские границы.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя Кремля, информация о полном открытии границ будет выдана правительственным штабом, где примут это решение. Однако на текущий момент правительство не может дать даже предварительных сроков.

Песков уточнил, что правительство будет принимать решение о сроках открытия границ, в том числе для иностранцев, учитывая мнение эпидемиологов и обстановку по коронавирусу за рубежом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз готовится открыть границы, но не для России и США. Страны Европейского союза намерены открыть границы 1 июля для государств, где эпидемиологическая обстановка расценивается как благоприятная.