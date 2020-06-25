Курорты Антальи готовятся принять туристов из России

Турция решит вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией в ближайшие десять дней. Фото: pixabay

Турция решит вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией в ближайшие десять дней. Фото: pixabay

В турецкой Анталье постепенно открываются популярные отели, большая часть гостиниц планирует возобновить работу уже в июле. Об этом сообщает АТОР.

Туристический сезон в Турции все же состоится — большинство отелей на местных курортах начнут принимать гостей во втором месяце лета. Министр туризма и культуры Мехмет Эрсой отмечает, что Турция решит вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией в ближайшие десять дней.

Напомним, турецкая авиакомпания заявила о готовности выполнять рейсы в Россию. Предполагается, что с 16 июля в Москву будут летать 14 рейсов в неделю, с 17 июля — три в неделю в Петербург, и с 20 июля — так же три в Краснодар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турсезон в Турции могут продлить до зимы. С августа турецкие курорты также ждут наплыва туристов из иностранных стран, включая Россию, Китай, Японию, Южною Корею и арабские страны.