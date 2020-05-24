Турсезон в Турции могут продлить до зимы

В Турции допустили возможность продления туристического сезона до декабря.

Глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя заявил, что Турция готовится принять российских путешественников в конце июля или в августе из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает РИА Новости.

По словам Баглыкайя, с августа турецкие курорты также ждут наплыва туристов и из других стран, включая Китай, Японию, Южною Корею и арабские страны.

Глава TURSAB также подчеркнул, что с учетом разной эпидемиологической ситуации в странах турсезон в Турции могут сместить на осенние месяцы, а также продлить до начала зимы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Испания открывает турсезон с июля. Испания откроет границы в июле с соблюдением всех мер безопасности в целях предупреждения распространения коронавируса.