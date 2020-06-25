«Водоканал» достроил Муринский водовод раньше срока

Водоканал приступил к строительству водовода в 2017 году. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Водоканал приступил к строительству водовода в 2017 году. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершили строительство водовода, который протянулся от Северной водопроводной станции до Муринской водопроводной насосной станции.

Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Строительство водовода обеспечило водой жилые комплексы «Цветной город», «Северная долина», «Ручьи», а также промышленные и энергетические объекты на Парнасе, в районе завода «Ниссан» и на границе города и области.

Напомним, водовод начали строить весной 2017 года. Водовод проложен вдоль железной дороги станции Ручьи от Муринской ВНС до Пискаревского проспекта. Трубы водовода имеют гарантируемый срок службы до 100 лет.

Согласно контракту, водовод должны были достроить в октябре 2020 года, однако работы завершили раньше срока.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал Петербурга» испытывает новый способ борьбы с неприятными запахами в городе.