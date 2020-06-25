МКБ запускает акцию «Время возможностей» с отсрочкой первого платежа до двух месяцев

В Московском кредитном банке (МКБ) стартовала акция «Время возможностей»: теперь клиенты, не имеющие на дату подачи заявки действующего нецелевого кредита в МКБ, смогут воспользоваться отсрочкой первого платежа до двух месяцев.

В рамках предложения можно получить до 3 млн рублей наличными по ставке от 10,9 %. Срок кредитования от 6 мес. до 7 лет.

Предложением также можно воспользоваться для рефинансирования кредитов сторонних банков в целях снижения ставки по кредиту и уменьшения ежемесячного платежа. Акция действует до 30 сентября 2020 года.

«Мы понимаем, что сейчас клиентам особенно нужны дополнительные денежные средства. Банк предоставляет возможность получить кредит наличными на привлекательных условиях с существенной отсрочкой платежа», — прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.

Оформить кредит или получить денежные средства можно без посещения офиса банка через «МКБ Онлайн». Подать заявку можно также на сайте банка или в любом отделении. Срок рассмотрения заявки — от 1 часа. Положительное решение о выдаче кредита действует 1 месяц. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте.