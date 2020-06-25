На Илюшина пешеход угодил под трамвай

О состоянии пострадавшего ничего не говорится. Фото: vk.com/spb_today

О состоянии пострадавшего ничего не говорится. Фото: vk.com/spb_today

На место уже прибыли сотрудники МЧС и реанимация.

Об этом стало известно сегодня вечером, 25 июня. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на улице Илюшина – там трамвай наехал на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. В сети опубликовали фотографии, на них заметно, что прибыл наряд МЧС и реанимация.

«Люди часто переходят в этом месте дорогу и забор вырывают, чтобы пройти к «Пятёрочке»,

— объяснил автор поста.

Пока непонятно, в каком состоянии находится пострадавший и кто на самом деле виноват в случившемся.

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